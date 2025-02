Hamas, 'non abbiamo alcun interesse a trattenere corpi ostaggi'

Hamas ha detto di non avere alcun interesse a "trattenere i corpi" degli ostaggi israeliani morti e che sta esaminando lo scambio avvenuto ieri "con la massima serietà". "Segnaliamo anche la possibilità di un errore o di una sovrapposizione per quanto riguarda i corpi, che potrebbe essere il risultato dell'occupazione che ha preso di mira e bombardato il luogo in cui la famiglia si trovava con altri palestinesi", ha affermato il gruppo in una dichiarazione pubblicata su Telegram e ripresa da al Jazeera.

Hamas ha affermato che informerà i mediatori dei risultati delle indagini, chiedendo anche la restituzione del corpo che, secondo Israele, apparteneva a una donna palestinese. Il gruppo ha aggiunto che "diffonderà i risultati in modo trasparente".





