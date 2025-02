Hamas, errore su Shiri, Israele restituisca corpo donna Gaza

(ANSA-AFP) - GAZA, 21 FEB - Hamas chiede a Israele di restituire il corpo della donna di Gaza consegnata giovedì al posto di Shiri Bibas. Hamas ha respinto le "minacce" del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu di farla pagare al gruppo islamico palestinese, accusato di aver violato il cessate il fuoco non restituendo l'ostaggio Shiri Bibas. "Respingiamo le minacce lanciate da Benyamin Netanyahu come parte dei suoi tentativi di migliorare la propria immagine", ha detto Hamas in un comunicato.

Il braccio armato di Hamas conferma il rilascio di sei ostaggi israeliani sabato. (ANSA-AFP).



