Le salme dei quattro ostaggi israeliani consegnate all'Idf

Le salme dei quattro ostaggi israeliani sono state consegnate dalla Croce Rossa all'Idf.

Secondo Hamas si tratta di Shiri Bibas, i due figli Kfir e Ariel, e dell'84enne Oded Lipshitz.

Hamas ha prima esposto le bare e le foto dei quattro ostaggi sul palco allestito a Khan Younis - i bambini Bibas, la madre e Oded Lipshitz - con il primo ministro Netanyahu raffigurato sopra di loro come un vampiro assetato di sangue.

Le bare con i corpi dei quattro ostaggi israeliani uccisi sono state poi consegnate da Hamas alla Croce Rossa di fronte a una grande folla di palestinesi. La Croce Rossa li ha poi consegnati, a sua volta, alle truppe dell'Idf a Gaza.

Dopo una una breve cerimonia militare guidata dal rabbino dell'Idf Eyal Karim, le salme verranno portate all'istituto forense Abu Kabir per l'identificazione, un processo che potrebbe richiedere fino a 48 ore.

"Le famiglie degli ostaggi sono state aggiornate e in questo momento difficile, il nostro cuore è con loro", ha commentato l'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.





