Israele conferma, 'domani i corpi dei Bibas e Lifshitz'

I 4 quattro corpi degli ostaggi uccisi che saranno riconsegnati domani da Hamas sono quelli della famiglia Bibas (i due fratellini e la madre) e di Oded Lifshitz. Lo ha confermato l'ufficio del primo ministro israeliano, aggiungendo che famiglie sono state avvisate. "In questo momento difficile, i nostri cuori sono con le famiglie in lutto", afferma l'ufficio di Netanyahu. "Continueremo a fornire aggiornamenti affidabili quando necessario e chiediamo di astenersi dal diffondere voci o informazioni non ufficiali".

Hamas si dice pronto a liberare tutti gli ostaggi rimasti in un unico scambio nella seconda fase degli accordi sulla tregua a Gaza.

Un alto funzionario di Hamas ha dichiarato all'Afp che Hamas è pronto a rilasciare tutti gli ostaggi rimanenti in un unico scambio durante la seconda fase della tregua di Gaza. "Abbiamo informato i mediatori che Hamas è pronto a rilasciare tutti gli ostaggi in un'unica soluzione durante la seconda fase dell'accordo, piuttosto che in più fasi, come nell'attuale prima fase", ha dichiarato Taher al-Nunu. Che però non ha chiarito quanti ostaggi siano attualmente detenuti da Hamas o da altri gruppi militanti. Israele e Hamas stanno attualmente attuando la prima fase della tregua, iniziata il 19 gennaio. Da allora, 19 ostaggi israeliani sono stati rilasciati dai militanti in cambio di oltre 1.100 prigionieri palestinesi liberati dalle carceri israeliane. Dopo il completamento della prima fase, a Gaza rimarranno 58 ostaggi, di cui 34, secondo l'esercito israeliano, sono morti.

Per la prima volta dall'inizio della guerra, Hamas consegnerà a Israele quattro ostaggi deceduti nell'ambito dell'accordo in corso. Le salme saranno trasferite alla Croce Rossa, che le consegnerà all'Idf all'interno della Striscia, dove si terrà una cerimonia militare in cui i corpi saranno deposti in bare avvolte nella bandiera israeliana, alla presenza di un rabbino militare e dei soldati. L'Idf ha chiarito che le famiglie riceveranno la notizia ufficiale solo dopo l'identificazione forense, che potrebbe richiedere fino a 48 ore, e non basandosi sugli annunci di Hamas. Israele si prepara ai funerali secondo la legge ebraica, le famiglie che hanno già osservato i sette giorni di lutto ripeteranno i rituali solo nel giorno della sepoltura, mentre i parenti di coloro il cui decesso non era stato ancora confermato ufficialmente inizieranno il lutto completo. L'Idf prevede che Hamas accuserà Israele della morte degli ostaggi nei bombardamenti sulla Striscia, ma sottolinea che non vi è conferma e che sarà necessario attendere i risultati delle indagini ufficiali.

L'amministrazione Trump ha sospeso i finanziamenti ai meccanismi di sicurezza dell'Autorità nazionale palestinese, nell'ambito delle procedure che sta promuovendo per congelare gli aiuti internazionali. Lo ha riferito il Washington Post, citando funzionari americani e palestinesi, rilanciato da Ynet.



Herzog, 'quarto corpo restituito domani sarà l'86enne Lifshitz'

"Domani aspettiamo che ci restituiscano quattro cadaveri. Sulla base di quello che dice la Jihad islamica, ci restituiranno i corpi Shiri Bibas e i suoi due bambini, e anche di Oded Lifshitz, di 86 anni, che fu rapito in un kibbutz vicino al confine (con Gaza), come gli altri. Lifshitz era un grande militante pacifista e lavorava sempre con la gente di Gaza. Per questo la sua storia, come quella dei bambini, ci sta spezzando il cuore": lo ha detto il presidente di Israele, Isaac Herzog, nel suo intervento al Quirinale insieme al presidente Sergio Mattarella. "Siamo nel mezzo di un processo molto sensibile, che è di riportare a casa i nostri figli e le nostre figlie dalle segrete di Gaza e le montagne russe emotive alle quali la nostra nazione è sottoposto sono enormi. Dobbiamo sentire che ognuno degli ostaggi è un membro di famiglia di ciascuno di noi. Li conosciamo non solo per i loro cognomi, ma anche dalle loro famiglie, dalle loro storie. Quindi, ognuno di loro che torna è snervante", ha aggiunto Herzog.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA