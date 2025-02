Il primo ministro Benjamin Netanyahu ribadisce che "come promesso, il giorno dopo la guerra a Gaza, né Hamas né l'Autorità Nazionale Palestinese saranno presenti" nella Striscia. Lo riportano i media ebraici.

Il premier israeliano aggiunge di essere "impegnato nel piano del presidente Trump per creare una Gaza diversa" riferendosi a un piano per sfollare i palestinesi dalla Striscia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA