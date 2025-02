'Usa vogliono il cessate il fuoco in Ucraina entro Pasqua'

L'amministrazione Usa ha dichiarato ai funzionari europei di voler raggiungere un cessate il fuoco in Ucraina entro Pasqua, che cade il 20 aprile. Lo scrive Bloomberg, aggiungendo che una fonte dell'agenzia ha osservato che raggiungere un accordo entro la fine dell'anno è uno scenario molto più probabile.

Bloomberg scrive anche che i funzionari europei stanno lavorando a un nuovo importante pacchetto volto ad aumentare la spesa per la difesa e a sostenere Kiev. Ma i piani di spesa non saranno annunciati prima delle elezioni tedesche del 23 febbraio per evitare di alimentare le polemiche prima del voto.



