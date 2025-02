Ufficio Netanyahu, ricevuta lista ostaggi liberi domani

La lista dei nomi dei tre ostaggi che saranno liberati domani trasmessa da Hamas a Israele tramite gli intermediari del Qatar e dell'Egitto include: Aleksandr (Sasha) Trufanov, (29 anni), Saguy Dekel-Hen (36 anni).

Yair Horen (46 anni). Lo rende noto l'ufficio del primo ministro Benyamin Netanyahu. La lista è stata accettata da Israele.

Attualmente Hamas tiene in ostaggio 76 persone, di cui 17 dovrebbero essere rilasciate nell'ambito della prima fase dell'accordo di 42 giorni, che prevede la liberazione di 33 rapiti. Domani sarà il sesto round dell'intesa: dei restanti 17 ostaggi, si sa che nove sono ancora vivi, ma solo nel caso del defunto Shlomo Mansour si ha la certezza che non sia più in vita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA