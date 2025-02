Riad, accogliamo con favore di ospitare summit Trump-Putin

L'Arabia Saudita ha accolto con favore l'idea di ospitare un summit tra Donald Trump e Vladimir Putin. Lo spiega in una nota il ministero degli Esteri di Riad in cui si sottolinea l'impegno saudita negli sforzi per arrivare ad una pace tra Russia e Ucraina. "Il Regno dell'Arabia Saudita ha accolto la telefonata tra Putin e Trump del 12 febbraio e l'annunciata possibilità di tenere un vertice con i due presidenti in Arabia Saudita. Il regno esprime il suo favore nell'ospitare questo summit", si legge nella nota, in cui non si parla di una data dell'incontro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA