Migliaia a commemorazione per i 20 anni assassinio di Hariri

Migliaia di sostenitori libanesi dell'ex primo ministro Saad Hariri hanno celebrato oggi a Beirut il 20° anniversario dell'assassinio del padre, chiedendo il suo ritorno alla vita politica dopo i rivolgimenti nella regione, tra cui l'indebolimento del partito filo-iraniano Hezbollah.

Nel discorso pronunciato davanti alla folla presso la tomba del padre, Saad Hariri, che vive negli Emirati, non ha annunciato il suo ritorno in politica, ma ha affermato che il suo partito, il Movimento per il Futuro, "resterà con voi e sarà la vostra voce in tutte le tappe fondamentali della nazione e in tutti gli eventi futuri".

Primo ministro per due volte tra il 1992 e il 2004, Rafik Hariri fu ucciso a Beirut il 14 febbraio 2005 in un attentato suicida con un furgone bomba che causò la morte di altre 21 persone. Nel 2022, due membri di Hezbollah sono stati condannati in contumacia all'ergastolo. Ricco uomo d'affari e artefice della ricostruzione del Libano dopo la guerra civile, con forti amicizie nelle monarchie del Golfo e in Occidente, Hariri passò all'opposizione nell'ottobre 2004 dopo il rinnovo del mandato del presidente Emile Lahoud, imposto da Damasco.

La commemorazione della sua morte avviene in un momento in cui si assiste a un cambiamento nell'equilibrio di potere in Libano, dove Hezbollah è stato indebolito dalla guerra con Israele e dalla caduta del suo alleato Bashar al-Assad in Siria.





