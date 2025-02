Hamas: 'Rilasceremo gli ostaggi come previsto dall'accordo'

Hamas ha annunciato di aver accettato di continuare a implementare l'accordo di cessate il fuoco e di procedere con il rilascio degli ostaggi in cambio dei prigionieri palestinesi detenuti in Israele, secondo i tempi previsti dall'intesa. Lo riferiscono i media arabi e israeliani.

L'accordo prevede che tre israeliani rapiti vengano liberati questo sabato. Dopo i colloqui al Cairo, Hamas afferma che i mediatori egiziani e qatarini hanno promesso di rimuovere gli ostacoli che impediscono il flusso di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza.

Hamas si dice disposta a continuare ad applicare l'accordo di tregua con Israele, a condizione che quest'ultimo rispetti i propri obblighi, mentre i negoziatori premono per superare una situazione di stallo riguardante l'attuazione dell'accordo. "Siamo pronti a implementare (l'accordo) e a costringere l'occupazione (Israele, ndr) a rispettarlo pienamente", ha dichiarato in una nota Abdel Latif al-Qanou, portavoce del movimento palestinese. "I mediatori premono (...) affinché venga ripreso sabato il processo di scambio" degli ostaggi nella Striscia di Gaza con i palestinesi detenuti da Israele, aggiunge il testo.



Video Israele, non si fermano le manifestazioni per il rilascio degli ostaggi

Israele, le attrezzature pesanti non entreranno a Gaza

I camper e i macchinari pesanti non entreranno a Gaza. Lo afferma Omer Dostri, portavoce del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, dopo che Hamas ha annunciato che avrebbe continuato con il rilascio degli ostaggi dopo che era stato raggiunto un accordo sull'ingresso degli aiuti nella Striscia. Lo scrive il Times of Israel. Al Jazeera ha trasmesso le immagini dei camion in attesa di entrare a Gaza, apparentemente carichi di camper e attrezzature. Tuttavia, l'ufficio del premier ha smentito sostenendo che è una "fake news" e "non ha fondamento".

