Fonti, progressi verso soluzione della crisi su tregua a Gaza

Due fonti palestinesi vicine ai colloqui per risolvere la crisi che minaccia la tregua tra Israele e Hamas hanno riferito che si stanno compiendo progressi che potrebbero portare a un nuovo scambio di prigionieri che si terrà sabato, come previsto. "Ci sono progressi", ha dichiarato all'Afp una di queste fonti, indicando che i mediatori hanno ottenuto questa mattina "un impegno da parte di Israele di attuare le disposizioni del protocollo umanitario" dell'accordo di tregua. "Hamas ha confermato ai funzionari egiziani a portare a termine il sesto scambio di prigionieri in tempo, non appena Israele rispetterà il suo impegno".



