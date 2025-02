Smotrich a Netanyahu, rapiti tutti liberi sabato o inferno

Il ministro delle Finanze di estrema destra di Israele Bezalel Smotrich ha chiesto al premier israeliano di "aprire le porte dell'inferno" ad Hamas se il gruppo palestinese non libererà tutti gli ostaggi entro sabato.

In una dichiarazione, Smotrich ha esortato il premier Benyamin Netanyahu a "informare Hamas in modo inequivocabile: o tutti gli ostaggi vengono rilasciati entro sabato, niente più fasi, niente più giochi, o apriamo loro le porte dell'inferno".



