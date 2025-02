Re Giordania, Egitto prepara un piano di cooperazione con Trump

L'Egitto prepara un piano di cooperazione con Donald Trump: lo ha detto il re di Giordania nello studio Ovale con il presidente americano.

"Aspettiamo che gli egiziani" possano presentare delle idee, ha detto il re quando gli è stato chiesto cosa pensi del piano di Trump per Gaza.

Il re ha poi affermato che proporrà a Trump una posizione unitaria, insieme ai Paesi arabi e musulmani. Il sovrano ha riferito anche che accoglierà nel suo Paese 2.000 bambini palestinesi di Gaza, alcuni dei quali affetti da cancro. Il re non ha dato una risposta diretta sull'accoglienza dei palestinesi in Giordania (come chiesto dal presidente Usa) o sull'eventuale taglio degli aiuti statunitensi minacciato da Trump ma ha ribadito che collaborerà con lui per portare la pace nella regione.



