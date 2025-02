Hamas, 'le minacce di Trump complicano le cose'

Le minacce del presidente statunitense Donald Trump sulla liberazione degli ostaggi non fanno altro che "complicare ulteriormente le cose": lo ha affermato oggi Hamas. Ieri Trump ha definito "terribile" la minaccia di Hamas di rinviare la liberazione degli ostaggi e ha promesso "un vero inferno" se non li rilascerà. "Trump deve ricordare che esiste un accordo che deve essere rispettato da entrambe le parti e che questo è l'unico modo per restituire i prigionieri (ostaggi)", ha detto alla Afp un alto funzionario del gruppo, Sami Abu Zuhri. "Il linguaggio delle minacce non ha alcun valore e complica ulteriormente le cose", ha aggiunto



