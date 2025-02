Egitto, 'presenteremo una visione per Gaza senza sfollamenti'

L'Egitto ha reso noto di voler presentare una "visione" per la ricostruzione di Gaza che non preveda lo sfollamento dei palestinesi dalla Striscia.

L'Egitto ha in programma di "presentare una visione completa per la ricostruzione" della Striscia di Gaza che "garantisca che i palestinesi rimangano nella loro terra", ha affermato il ministero degli Esteri egiziano. L'Egitto "spera di collaborare" con l'amministrazione Trump sulla questione con l'obiettivo di "raggiungere una giusta soluzione della causa palestinese", aggiunge Il Cairo, dopo che il presidente ha minacciato di interrompere gli aiuti all'Egitto e alla Giordania se si fossero rifiutati di collaborare con il suo piano per impossessarsi della Striscia e spostare la popolazione nei Paesi vicini.





