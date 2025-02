Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu sta tenendo consultazioni di sicurezza con la dirigenza dell'establishment della difesa per discutere dell'annuncio di Hamas di posticipare il rilascio degli ostaggi fino a nuovo avviso. Lo afferma un funzionario al Times of Israel, aggiungendo che il premier anticiperà alla mattina la riunione del gabinetto di sicurezza programmata per domani pomeriggio.



