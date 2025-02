Israele manda rinforzi alle sue truppe schierate a Gaza

L'Idf ha annunciato in un messaggio su Telegram che "è stato deciso di rafforzare significativamente l'area (di Gaza) con forze aggiuntive per missioni difensive".

"In base alla valutazione della situazione, è stato deciso di aumentare il livello di prontezza e posticipare il congedo per i soldati combattenti e le unità operative nel Comando meridionale", aggiunge la nota. "Il rinforzo alle truppe aumenterà la capacità di difesa nell'area e aumenterà l'allerta rispetto a vari scenari nella regione".



