Iran, 'Trump vuole metterci in ginocchio'

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha accusato oggi il presidente statunitense Donald Trump di voler "mettere in ginocchio la Repubblica Islamica", in un discorso in occasione del 46/mo anniversario della rivoluzione che ha rovesciato la monarchia Pahlavi.

"Trump dice 'vogliamo parlare (con l'Iran)', e... firma in un memorandum tutte le cospirazioni per mettere in ginocchio la nostra Rivoluzione", ha detto Pezeshkian, riferendosi a un testo firmato martedì scorso dal presidente americano che prevede nuove sanzioni contro l'Iran.



