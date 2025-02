Hamas, 'rinviato il prossimo rilascio di ostaggi'

Hamas afferma che ritarderà il prossimo rilascio degli ostaggi israeliani "fino a nuovo avviso".

Hamas ha annunciato il rinvio a tempo indeterminato per il prossimo scambio di ostaggi-prigionieri in base all'accordo di tregua, accusando Israele di non aver rispettato i termini dell'intesa. "Il rilascio dei prigionieri, programmato per sabato 15 febbraio 2025, sarà posticipato fino a nuovo avviso, in attesa del rispetto da parte dell'occupazione e dell'adempimento retroattivo degli obblighi delle ultime settimane. Riaffermiamo il nostro impegno nei confronti dei termini dell'accordo fintantoché l'occupazione vi aderirà", ha affermato in una dichiarazione Abu Ubaida, portavoce delle Brigate Ezzedine al-Qassam, ala armata di Hamas.

Israele definisce una "totale violazione" della tregua l'annuncio di Hamas sul ritardo nel rilascio degli ostaggi.

A seguito dell'annuncio di Hamas di rinviare il prossimo rilascio degli ostaggi che era previsto per sabato, il ministro della Difesa Israel Katz ha annunciato di aver "ordinato all'Idf di prepararsi al massimo livello di allerta per qualsiasi possibile scenario a Gaza e di proteggere le comunità" di confine. Lo riporta il Times of Israel. "Non torneremo alla realtà del 7 ottobre", ha aggiunto, giudicando la mossa di Hamas "una violazione assoluta del cessate il fuoco".

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu sta tenendo consultazioni di sicurezza con la dirigenza dell'establishment della difesa per discutere dell'annuncio di Hamas di posticipare il rilascio degli ostaggi fino a nuovo avviso. Lo afferma un funzionario al Times of Israel, aggiungendo che il premier anticiperà alla mattina la riunione del gabinetto di sicurezza programmata per domani pomeriggio.

L'Autorità Palestinese ha annunciato oggi che metterà fine al suo sistema di "indennità alle famiglie dei prigionieri e dei martiri", rispondendo così ad una richiesta di lunga data di Washington.. Il presidente Abu Mazen (Mahmoud Abbas) ha emesso un decreto che ristruttura il sistema di sicurezza sociale dell'Autorità Palestinese e revoca questi benefici a beneficio delle famiglie dei prigionieri detenuti da Israele e delle famiglie dei palestinesi uccisi dall'esercito israeliano, ha precisato l'agenzia Wafa. Israele ha da tempo denunciato questo sistema come un "incitamento al terrorismo".

Benjamin Netanyahu, parlando al plenum della Knesset durante un voto di sfiducia nei confronti del governo, ha affermato che "il presidente Trump ha presentato una visione nuova e rivoluzionaria per il giorno dopo Hamas" a Gaza e che "dopo un periodo difficile, siamo d'accordo con l'amministrazione statunitense su tutti gli obiettivi della guerra". Lo riporta Haaretz. Netanyahu si è poi rivolto ai membri dell'opposizione che lo stavano fischiando e ha detto: "Continuate a parlare del 'giorno dopo' e ora l'avete ottenuto. Il vostro problema è che non corrisponde alla narrazione di Oslo. Vi rifiutate di imparare".

Numerosi deputati sono stati espulsi, scrive il Times of Israel, per aver interrotto Netanyahu: l'opposizione ha fischiato e urlato contro il premier e alcuni parlamentari, tra cui Elazar Stern, Vladimir Beliak, Gilad Kariv e Merav Cohen, sono stati fatti uscire. Netanyahu ha affermato che Israele non è mai stato così forte e che il suo incontro con Trump è stato il più caloroso che abbia mai sperimentato nei suoi decenni di politica. "L'incontro storico con Trump è stato il più importante, il più amichevole e il più significativo" tra qualsiasi primo ministro israeliano con un presidente degli Stati Uniti, ha detto.

Donald Trump ha affermato che i palestinesi non avrebbero alcun diritto al ritorno in base al suo piano per impossessarsi di Gaza.



