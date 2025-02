Fonti palestinesi, un terzo ucciso oggi in Cisgiordania

Il ministero della Salute palestinese ha confermato in serata l'uccisione di due donne in Cisgiordania, nel campo di Nour Shams, segnalando una terza vittima, Iyas Adli Fakhri al-Akhras, un palestinese di 20 anni, ucciso "dalle forze israeliane" nel campo.

L'esercito israeliano ha dichiarato che sta indagando su una serie di episodi avvenuti nel campo, dove questa mattina ha avviato un'operazione, estesa anche ai campi vicini di Tulkarem e Jenin.

"L'Ephraim Brigade Combat Team ha iniziato le operazioni a Nour Shams", ha affermato l'esercito in una nota, aggiungendo che i soldati hanno "preso di mira diversi terroristi e arrestato altri individui nella zona". Secondo il ministero della Salute sarebbero invece state uccise due donne di poco più di 20 anni, una delle quali incinta all'ottavo mese. Suo marito, Yazan Abu Shola, è rimasto gravemente ferito mentre la giovane donna è morta all'arrivo all'ospedale locale. Il ministero afferma che non è stato possibile salvare la vita del bambino perchè l'esercito israeliano avrebbe "impedito il trasferimento dei feriti in ospedale".

Un'altra donna di 21 anni, è stata uccisa nel campo, e suo padre è rimasto ferito quando "le forze israeliane hanno usato degli esplosivi per aprire la porta della loro casa di famiglia".

Secondo il ministero della Salute, dall'inizio dell'anno almeno 70 palestinesi sono stati uccisi in Cisgiordania.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA