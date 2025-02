Ministero Israele, 'grave malnutrizione nei tre ostaggi'

Hagar Mizrahi, funzionaria del ministero della Salute israeliano, ha dichiarato che i tre ostaggi liberati oggi soffrono di grave malnutrizione e hanno perso molto peso. Lo riporta il Times of Israel.

"Queste sono scene difficili", ha detto Mizrahi, in una conferenza stampa dall'ospedale Ichilov di Tel Aviv, dove due degli ostaggi rilasciati stanno iniziando la loro convalescenza.

In ogni caso, i medici erano anche "emozionati nel vederli camminare sulle loro gambe, eretti e fieri", ha aggiunto la funzionaria.



