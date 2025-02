Hamas ha liberato i tre ostaggi israeliani Eli Sharabi, Ohad ben Ami e Or Levy. Lo mostrano le immagini in diretta delle tv internazionali sul posto.

I tre sono stati consegnati alla Croce rossa.

Poco prima i tre ostaggi israeliani sono saliti sul palco allestito da Hamas, affiancati da miliziani armati e a volto coperto. Un funzionario della Croce Rossa e un funzionario di Hamas hanno firmato il documento per il rilascio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA