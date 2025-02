Idf, 'i tre ostaggi sono arrivati in Israele'

I tre ostaggi israeliani sono arrivati in Israele con le forze dell'esercito (Idf) e della sicurezza (Isa): lo annuncia l'Idf su Telegram.

"Poco fa, accompagnati dalle forze dell'Idf e dell'Isa, gli ostaggi rientrati - Or Levy, Ohad Ben Ami e Eliyahu Sharabi - hanno attraversato il confine con il territorio israeliano - si legge in un comunicato -. Gli ostaggi rientrati sono attualmente in viaggio verso un primo punto di accoglienza nel sud di Israele, dove si riuniranno con le loro famiglie".



