Herzog, 'immagini ostaggi crimine contro l'umanità

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha parlato di "crimine contro l'umanità" commentando le immagini dei tre ostaggi israeliani ripresi sul palco di Hamas e apparsi fisicamente provati, rilasciati questa mattina.

"Ecco come appare un crimine contro l'umanità! - ha scritto Herzog su X -. Il mondo intero deve guardare direttamente Ohad, Or ed Eli, che tornano dopo 491 giorni di inferno, affamati, emaciati e addolorati, sfruttati in uno spettacolo cinico e crudele da vili assassini. Ci consola il fatto che vengano restituiti vivi alle braccia dei loro cari".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA