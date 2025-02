Hamas accusa, 'Israele impone una lenta morte ai detenuti'

Hamas ha accusato Israele di imporre una "morte lenta" ai prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane, dopo che sette detenuti liberati sabato sono stati ricoverati in ospedale. "Il fatto che sette prigionieri siano stati trasferiti in ospedale subito dopo il loro rilascio riflette le aggressioni sistematiche e i maltrattamenti dei nostri prigionieri da parte delle autorità carcerarie israeliane", ha affermato Hamas in una dichiarazione, aggiungendo che questo "fa parte della politica del governo estremista israeliano, che persegue la lenta uccisione dei prigionieri all'interno delle carceri".



