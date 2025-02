Gaza, veicoli della Croce Rossa sul luogo di consegna degli ostaggi

Un convoglio di veicoli della Croce Rossa si sta dirigendo verso il luogo di consegna degli ostaggi a Deir al-Balah, nel centro di Gaza: lo ha reso noto un funzionario della difesa israeliana, come riporta il Times of Israel.

Hamas consegnerà a Israele gli ostaggi Eli Sharabi, Or Levy e Ohad Ben Ami alla Croce Rossa. I tre verranno poi portati alle truppe dell'esercito (Idf) a Gaza e scortati fuori dalla Striscia. In cambio, verranno rilasciati 183 detenuti palestinesi da parte di Israele, nel quinto scambio dopo l'accordo sul cessate il fuoco.

L'aeronautica militare israeliana ha completato i preparativi per l'accoglienza degli ostaggi di ritorno in Israele dalla Striscia di Gaza, secondo quanto afferma l'Idf in una nota.

Le forze di Difesa israeliane hanno anche diffuso un video che mostra il decollo degli elicotteri che porteranno i tre ostaggi Eli Sharabi, Or Levy e Ohad Ben Am, negli ospedali nel centro di Israele.

Un controllo iniziale delle loro condizioni di salute avverrà presso una struttura militare vicino al confine di Gaza, secondo i media israeliani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA