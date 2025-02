Hamas, Israele blocca escavatori per recupero corpi rapiti

Hamas ha accusato Israele di aver impedito l'ingresso nella Striscia di Gaza di mezzi pesanti per la sgombero delle macerie, mezzi che il movimento palestinese ritiene necessari per estrarre i corpi degli ostaggi israeliani.

"Impedire l'ingresso di macchinari e attrezzature pesanti necessari per rimuovere 55 milioni di tonnellate di detriti...

influenzerà senza dubbio la capacità della resistenza di estrarre i prigionieri (ostaggi) morti", ha affermato Salama Marouf, portavoce dell'ufficio stampa di Hamas a Gaza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA