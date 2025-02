Sa'ar a Tajani, 'Gaza ha fallito, pensare a nuove idee'

"Israele e Italia sono stretti alleati degli Usa e i nostri governi sono vicini a Trump e alla sua amministrazione. Oggi credo sia importante ascoltare attentamente le nuove idee che sono state proposte e pensare fuori dagli schemi. Gaza è un esperimento fallito" e "ha certamente fallito sotto il regime di Hamas. Gaza nel suo stato attuale non ha futuro. Dobbiamo cercare di trovare una soluzione diversa". Lo ha detto il ministro israeliano Gideon Sa'ar in conferenza stampa con Antonio Tajani ad Ashdod. "Dobbiamo adottare un nuovo approccio. Abbiamo l'opportunità di provare a costruire un futuro migliore per noi e il Medio Oriente".





