Ryad, nessuna 'pace' con Israele senza Stato Palestinese

(ANSA-AFP) - RYAD, 05 FEB - Non ci sarà alcuna "normalizzazione" delle relazioni con Israele senza la creazione di uno stato palestinese indipendente. Così l'Arabia Saudita - attraverso il proprio ministro degli esteri - ha replicato alle affermazioni del presidente Usa Donald Trump durante la conferenza stampa con il premier israeliano Benjamin Netanyahu.

Il ministro ha ribadito che la posizione del regno rimane "ferma e incrollabile". "L'Arabia Saudita continuerà i suoi incessanti sforzi per creare uno Stato palestinese indipendente con Gerusalemme Est come capitale, e non stabilirà relazioni diplomatiche con Israele senza di ciò", ha dichiarato su X.

(ANSA-AFP).



