Gaza: Hamas, piano Trump razzista, sradica causa Palestina

Un piano "razzista", volto a "sradicare la causa palestinese": Hamas ha definito così oggi il piano del presidente statunitense Donald Trump su Gaza.

Ieri, nel corso di una conferenza stampa con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, Trump ha affermato che "gli Stati Uniti prenderanno il controllo di Gaza" e che "i palestinesi dovrebbero lasciare Gaza per sempre". Il presidente Usa ha inoltre detto che "Gaza sarà la rivière del Medio Oriente".

L'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) respinge "ogni richiesta di sfollamento dei palestinesi dalla loro madre patria". Lo ha detto il segretario generale dell'Olp Hussein Sheikh in risposta al piano del presidente Usa Donald Trump che vorrebbe spostare i palestinesi di Gaza in stati della regione.



