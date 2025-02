Hamas, 'le idee di Trump su Gaza ricetta per creare il caos'

Un alto funzionario di Hamas ha criticato le dichiarazioni di Donald Trump su Gaza e sui palestinesi che devono lasciare la Striscia, definendole una "ricetta per creare caos" in Medio Oriente. "Le consideriamo una ricetta per creare caos e tensione nella regione. La nostra gente nella Striscia di Gaza non permetterà che questi piani vengano approvati. Ciò che serve è la fine dell'occupazione e dell'aggressione contro il nostro popolo, non la loro espulsione dalla loro terra", afferma Sami Abu Zuhri in una dichiarazione citato da Times of Israel.



