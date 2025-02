La Procura di Israele avvia indagine penale su Sara Netanyahu

La polizia israeliana ha avviato un'indagine penale su Sara Netanyahu, la moglie del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, rivela l'ufficio del procuratore generale israeliano in una lettera a una parlamentare dell'opposizione, che l'aveva accusata di aver interferito nel processo per corruzione a carico del marito, seguendo un'inchiesta televisiva.

Naama Lazimi, membro della Knesset per i Democratici, ha condiviso su X la lettera, confermando pubblicamente che l'indagine penale contro la moglie di Netanyahu è stata aperta il 26 dicembre, aggiungendo che il suo ufficio aveva contattato il procuratore di stato in seguito all'indagine del programma di attualità Uvda di Channel 12. Nel programma televisivo si sosteneva che Sara Netanyahu avrebbe cercato di intimidire un testimone-chiave nel processo in corso contro il marito per corruzione e avrebbe organizzato proteste per cercare di intimidire il Procuratore generale, il suo vice e altri funzionari che riteneva ostili al marito, secondo il programma.

L'ufficio del procuratore di Stato ha aggiunto che l'indagine era "condotta dalla polizia israeliana accompagnata dal dipartimento informatico dell'ufficio del procuratore di Stato".





