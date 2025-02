Egitto accoglie altri 34 feriti e 63 accompagnatori da Gaza

Dopo i 50 di ieri, tra cui 30 bambini malati di cancro, oggi sono entrati in Egitto provenendo da Gaza altri "34 feriti". A passare con loro attraverso il valico di Rafah, quello che collega direttamente la Striscia al Sinai egiziano, c'erano 63 "accompagnatori". Le cifre odierne sono state indicate in un messaggio diffuso al Cairo dall'Ufficio stampa del governo egiziano che non ha fornito ulteriori dettagli.

In mattinata una fonte della Mezzaluna rossa egiziana aveva segnalato l'apertura del valico per il secondo giorno consecutivo al fine di consentire il transito dei feriti da curare in ospedali in Egitto e la mobilitazione di decine di ambulanze.



