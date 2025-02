Riapre valico Rafah, attraversano 50 bimbi palestinesi feriti

Il valico di Rafah, al confine tra la Striscia di Gaza e il Sinai egiziano, ha riaperto per la prima volta da maggio 2024 per consentire ai cittadini palestinesi malati di raggiungere l'Egitto e ricevere cure mediche, come mostrano le riprese televisive in diretta. Secondo il ministero della Salute di Gaza, guidato da Hamas, i primi ad attraversare sono 50 bambini malati e feriti e 61 accompagnatori. Si prevede che anche 50 miliziani di Hamas feriti attraverseranno il confine, come parte dell'accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi



Riproduzione riservata © Copyright ANSA