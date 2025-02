Media israeliani, due ostaggi prigionieri della Jihad islamica

La Jihad islamica palestinese tiene prigionieri due degli ostaggi israeliani. Lo riferisce la tv pubblica israeliana Kan. In totale fino a oggi sono stati rilasciati 13 rapiti israeliani come parte dell'accordo attuale, che prevede in tutto la liberazione di 33 cosiddetti 'ostaggi umanitari' durante la prima fase di 42 giorni, e la cessazione dei combattimenti nella Striscia. Anche cinque ostaggi thailandesi sono stati liberati al di fuori del quadro dell'accordo.



