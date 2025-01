"Oggi è il primo giorno della messa al bando dell'Unrwa da parte di Israele. L'Unrwa è insostituibile. Israele deve rispettare il diritto internazionale umanitario. Gli aiuti umanitari e i servizi di base sono fondamentali per i rifugiati palestinesi a Gerusalemme Est, in Cisgiordania, a Gaza e in tutta la regione. Il cessate il fuoco deve aprire una finestra di speranza". Lo scrive sui social la commissaria europea alla Gestione delle crisi, Hadja Lahbib.



