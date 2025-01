Israele domani libererà 90 detenuti in cambio di tre ostaggi israeliani nel quarto scambio nell'ambito dell'accordo per il cessate il fuoco di Gaza, ha affermato una ong palestinese, come confermato anche da Hamas.

"Novanta prigionieri saranno rilasciati domani in cambio dei tre ostaggi israeliani: di questi nove stanno scontando l'ergastolo e 81 hanno lunghe condanne", ha detto all'Afp la portavoce del gruppo Palestinian Prisoners' Club, Amani Sarahneh.



