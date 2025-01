Hamas prepara un palco a Jabalya per rilascio degli ostaggi

Hamas ha allestito un palco a Jabalya, nel nord di Gaza, per il rilascio della soldatessa Agam Berger in programma oggi, secondo quanto riportato dai media palestinesi rilanciati dal Times of Israel. Nel frattempo, la Jihad islamica ha affermato di aver completato i preparativi per consegnare gli ostaggi civili Arbel Yehoud e Gadi Mozes alla Croce Rossa. I media palestinesi riferiscono che la consegna avverrà all'esterno delle rovine della casa dell'ex leader di Hamas Yahya Sinwar a Khan Younis.

Saranno liberati anche altri cinque cittadini thailandesi rapiti da Hamas il ;;7 ottobre 2023, ma non è chiaro dove verranno consegnati.

Tutti e otto gli ostaggi saranno scortati fuori dalla Striscia di Gaza dall'Idf e portati in una struttura vicino a Re'im per un controllo medico iniziale. Le famiglie dei tre ostaggi israeliani li aspetteranno nella struttura dell'esercito. Tutti e otto saranno quindi portati in ospedali nel centro di Israele.



