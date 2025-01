Chi sono gli ostaggi e i 110 palestinesi rilasciati

Delle soldatesse rapite il 7 ottobre nell'avamposto militare di Nahal Oz, al confine con Gaza, era rimasta indietro solo lei, AGAM BERGER, 20 anni. Le altre quattro erano tornate in Israele sabato scorso, con indosso la stessa divisa verde oliva data oggi dai miliziani alla giovane violinista di Holon, per sottolinearne lo status militare. Di lei i social pubblicano da giorni una combo drammatica, con i capelli tirati su mentre suona, il viso sereno e concentrato, e accanto la foto col volto tumefatto e insanguinato mostrato da Hamas in un video dopo il rapimento.

Nella base quel sabato di sangue sono stati uccisi 67 giovani soldati e altri sette rapiti. Oggi Agam e le sue amiche soldatesse si sono riabbracciate nello stesso ospedale.

Per la sorte di ARBEL YEHUD, 29 anni, si è fortemente temuto.

Avrebbe dovuto essere liberata nei primi due giorni dell'accordo perché donna e civile, ma il suo nome sulla lista non c'era.

Dopo un braccio di ferro attraverso i mediatori, Israele ha ottenuto che la giovane, tenuta dalla Jihad islamica palestinese - sembra sempre da sola negli ultimi 482 giorni -, venisse restituita e non in cambio di ergastolani come chiedeva la fazione. Arbel è stata portata via dal kibbutz Nir Oz insieme al suo compagno Ariel Cunio, ancora prigioniero a Gaza. Il fratello Dolev quel giorno è stato ucciso dai terroristi.

La speranza dei familiari per GADI MOSES, 80 anni compiuti nella Striscia, non si era spenta, ma la sua età destava timori dopo più di 16 mesi in condizioni infernali. Invece mercoledì il suo nome è stato inserito nella lista: rapito pure lui nel kibbutz Nir Oz, come l'ex moglie Margalit, rilasciata il 24 novembre 2023 durante il primo cessate il fuoco, con i due nipoti. La compagna di Gadi, Efrat Katz, invece è stata uccisa dai miliziani fondamentalisti. "Farò tutto il possibile per ricostruire il kibbutz", ha detto Gadi appena arrivato all'ospedale Ichilov di Tel Aviv, dove per lui si sono riuniti i parenti. Mentre all'ospedale Assaf Harofeh dimostrazioni di accoglienza e affetto sono state espresse da sconosciuti manifestanti che hanno salutato i cinque ostaggi thailandesi con le bandierine del loro Paese. Ad aspettarli infatti non c'erano i loro familiari, ma funzionari dell'ambasciata. I media israeliani hanno rilanciato le immagini pubblicate sui siti di Bangkok in cui si vedono i parenti gioire e piangere per i loro cari tornati in libertà.

Altre coordinate geografiche e altre realtà per i 110 detenuti palestinesi scarcerati in cambio dei tre ostaggi israeliani. In 33 erano nei penitenziari da molti anni, con fine pena mai, 48 hanno lunghe condanne. Circa 29 di loro, condannati per omicidio e coinvolgimento in attacchi terroristici, saranno esiliati. Quindici saranno rilasciati a Gerusalemme Est e 66 in Cisgiordania. Cominciando da ZAKARIA ZUBEIDI, leader delle brigate Al-Aqsa di Fatah a Jenin. Era uno degli evasi dalla prigione di Gilboa nel 2021 ed è stato coinvolto in diversi attacchi, tra cui l'attentato del 2002 alla sede del Likud a Beit Shean, in cui sono morte sei persone. Poi MOHAMMAD ABU WARDA, di Hamas, condannato a 48 ergastoli per gli attentati ai bus del 1996 in cui sono rimaste uccise 45 persone. Altro nome di spicco è quello di IYAD JARADAT, membro della Jihad islamica responsabile dell'attentato al ristorante Maxim di Haifa del 2003, in cui persero la vita 21 persone, e MOHAMMAD AMUDI, pure lui della Jihad, che architettò l'attentato suicida del 2006 in un negozio nella vecchia stazione dei bus di Tel Aviv, in cui persero la vita 11 persone. Zubeidi verrà portato in Cisgiordania, mentre Abu Warda, Jaradat e Amudi saranno esiliati in Egitto o nella Striscia di Gaza.



