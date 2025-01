Bus con palestinesi liberi accolti a Ramallah da ovazioni

Due autobus con a bordo i palestinesi liberati da Israele sono arrivati a Ramallah tra gli applausi.

Centinaia di palestinesi hanno accolto i due autobus con i prigionieri palestinesi rilasciati da Israele, mentre i servizi carcerari israeliani hanno confermato di averne rilasciati 110 come parte dell'accordo con Hamas per la tregua a Gaza. Il primo a scendere dall'autobus al complesso sportivo di Ramallah è stato l'ex comandante delle Brigate al Aqsa Zakaria Zubeidi, 49 anni, che è sceso facendo il segno della vittoria ed è stato sollevato dalla folla festante. Tutto intorno venivano sventolate bandiere di Fatah e delle altre fazioni palestinesi.

Il convoglio di detenuti palestinesi ha lasciato poco dopo le 16 la prigione israeliana di Ofer. In precedenza, la scarcerazione è stata ritardata fino a che Israele ha ottenuto attraverso i mediatori l'assicurazione che i prossimi rilasci di ostaggi avranno modalità sicure per i rapiti. Lo riferiscono i media locali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA