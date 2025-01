L'Egitto a Rubio, rispettare i diritti dei palestinesi

In un colloquio telefonico con il segretario di Stato americano Marco Rubio, il ministro degli Affari esteri egiziano Badr Abdelatty (Abdel Aty) ha "sottolineato l'importanza di non ledere i diritti del popolo palestinese, determinato a rimanere sulla propria terra e contrario a qualsiasi trasferimento o spostamento forzato, ribadendo quindi la necessità di rispettarne la fermezza e il diritto all'autodeterminazione". Lo riferisce oggi su Facebook il ministero degli Esteri egiziano precisando che il colloquio è avvenuto ieri.

"I due ministri hanno discusso del partenariato strategico stretto tra i due Paesi e della volontà comune di far progredire le relazioni di cooperazione bilaterale in vari settori, al fine di consolidare il partenariato e rafforzare gli sforzi per affrontare le molteplici sfide regionali", premette fra l'altro il testo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA