Inviato Usa Witkoff visita Gaza, poi incontra Netanyahu

L'inviato dell'amministrazione Trump per il Medio Oriente Steve Witkoff, arrivato in Israele, visiterà oggi il corridoio Netzarim a Gaza per vedere la situazione sul campo. Successivamente incontrerà il ministro degli Affari strategici Ron Dermer e quindi il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu. All'ordine del giorno c'è, tra l'altro, il lavoro per attuare la seconda fase dell'accordo tra Israele e Hamas sul cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi. Lo riferiscono i media locali.



