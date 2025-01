Il Cairo smentisce la telefonata tra Trump e al Sisi su Gaza

Il Cairo ha smentito che, come invece sostenuto da alcuni media tra cui il Jerusalem Post, ieri sera ci sia stato un colloquio telefonico tra il presidente americano Donald Trump e Abdel Fattah al-Sisi in cui il capo di Stato egiziano avrebbe mostrato una disponibilità dell'Egitto ad accogliere i palestinesi trasferiti dalla Striscia di Gaza.

Una fonte qualificata egiziana di alto livello ha ricordato che "qualsiasi telefonata del presidente della Repubblica viene annunciata conformemente alla prassi delle comunicazioni tra i capi di Stato".

La fonte, in un messaggio fatto circolare informalmente dall'Ufficio stampa del governo al Cairo, ha invitato "a verificare (le informazioni) con la necessaria accuratezza, soprattutto riguardo a contatti di questo livello e in un momento così delicato per la regione del Medio Oriente, considerando l'importanza particolare che ciò riveste alla luce delle relazioni privilegiate tra i due presidenti".



