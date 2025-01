Congo: evasione di massa da carcere a Goma, ci sono morti

Una fonte della sicurezza ha riferito all'AFP che questa mattina è in corso un'evasione di massa nella prigione di Goma, grande città nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, in cui i combattenti dell'M23 e i soldati ruandesi sono entrati ieri sera. La prigione, che ospita circa 3.000 detenuti, è stata "completamente bruciata" in seguito a una "fuga di massa" che ha causato "morti", ha affermato la fonte, senza tuttavia fornire cifre al momento. Un giornalista dell'AFP ha osservato che nelle strade circostanti sono stati visti detenuti in fuga.



