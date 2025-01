Apre Villaggio Italia Gedda, ultima tappa prima del Mediterraneo

Con il taglio del nastro è stato ufficialmente inaugurato il Villaggio Italia di Gedda, l'esposizione itinerante che accompagna il tour mondiale dell'Amerigo Vespucci. La tappa in Arabia Saudita è l'ultima prima del ritorno nel Mediterraneo della nave scuola della Marina Militare. Il mese prossimo infatti, il veliero farà ritorno in Italia per il "tour Mediterraneo" che costeggerà l'intero Paese, da Trieste a Genova, dove rientrerà ufficialmente il 10 giugno.

"Essere qui oggi non è l'inizio di un rapporto ma rappresenta un altro pilastro del ponte che ci unisce, come dimostra la presenza della presidente del consiglio - ha detto Crosetto nel suo discorso durante la cerimonia di apertura -. C'è una cosa che ci unisce, la capacità di riconoscere gli amici, di non avere il sospetto, di capire se chi abbiamo davanti parla con la verità. Noi non siamo venditori, noi siamo partner. Creiamo ponti che durino al di là della nostra vita".

Da oggi il Villaggio Italia ospiterà, come di consueto, numerose iniziative dedicate all'eccellenza italiana, mentre il Vspucci aprirà alle visite. Nel pomeriggio, inoltre, saranno svelate - in diretta streaming su ansa.it - le prossime tappe e novità del Tour Mediterraneo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA