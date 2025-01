Hamas, 'palestinesi faranno fallire idea di Trump su Gaza'

Secondo un alto funzionario di Hamas, Bassem Naim, 'i palestinesi faranno fallire l'idea di Trump' di mandarli via da Gaza.

Naim ha dichiarato all'AFP che il gruppo si oppone fermamente alla proposta del presidente degli Stati Uniti, di trasferire i residenti di Gaza in Egitto e Giordania. Naim, membro dell'ufficio politico di Hamas, ha affermato: "Come hanno sventato ogni piano di spostamento e di patrie alternative nel corso dei decenni, anche questa volta il nostro popolo sventerà tali progetti."



