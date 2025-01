"Israele ha ricevuto oggi quattro soldatesse rapite dall'organizzazione terroristica Hamas, e in cambio rilascerà prigionieri di sicurezza secondo le modalità stabilite. Secondo l'accordo, Israele non permetterà il passaggio di gazawi verso il nord della striscia fino a quando non sarà regolato il rilascio della cittadina Arbel Yehud, che avrebbe dovuto essere liberata oggi". Lo riferisce l'ufficio di Benyamin Netanyahu.



