'Hamas ha reclutato 10-15 mila membri da inizio guerra'

Hamas ha reclutato tra 10.000 e 15.000 membri dall'inizio della sua guerra con Israele, secondo due fonti del Congresso Usa informate dall'intelligence statunitense, il che suggerisce che il gruppo terroristico sostenuto dall'Iran potrebbe rimanere una minaccia persistente per Israele. Lo riporta la Reuters sul suo sito. L'intelligence indica che un numero simile di combattenti di Hamas è stato ucciso durante quel periodo. Le fonti informate affermano che mentre Hamas ha reclutato con successo nuovi membri, molti sono giovani e non addestrati e vengono utilizzati per semplici scopi di sicurezza.



