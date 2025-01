L'Onu condanna i 'metodi di guerra' israeliani in Cisgiordania

Le Nazioni Unite hanno condannato l'uso di "metodi di guerra" e "l'uso illegale della forza letale" da parte di Israele a Jenin, in Cisgiordania. "Le micidiali operazioni israeliane degli ultimi giorni sollevano serie preoccupazioni sull'uso non necessario o sproporzionato della forza", ha dichiarato Thameen Al-Kheetan, portavoce dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani a Ginevra.

Il media palestinese Quds, affiliato a Hamas, ha annunciato che l'organizzazione terroristica ha confermato oggi che consegnerà i nomi dei quattro ostaggi che saranno rilasciati domani, come parte dell'accordo di cessate il fuoco con Israele. Aggiungendo che Hamas ha confermato che i quattro rapiti saranno rilasciati domani.

Media, 'ancora nessuna decisione su ritiro Idf dal Libano'

Il gabinetto di sicurezza riunito fino a tarda notte, non è giunto a un accordo se il governo debba dare il via libera al ritiro delle Idf dal sud del Libano previsto per il 27 gennaio o premere per una proroga di 30 giorni. Come ha riferito un alto funzionario israeliano a Ynet, secondo cui è probabile che Israele mantenga le sue truppe in alcune parti del Libano meridionale anche oltre la scadenza stabilita nell'accordo di cessate il fuoco firmato a novembre. In base ai termini del cessate il fuoco, le Forze di difesa israeliane sono tenute a cedere tutte le loro posizioni nel Libano meridionale alle Forze armate libanesi entro il 26 gennaio. Tuttavia, Israele avrebbe richiesto una proroga di 30 giorni, sostenendo che l'esercito libanese si è schierato troppo lentamente nella regione, dando a Hezbollah il tempo di riorganizzarsi.

Fonti Ue, 'verso accordo per allentare sanzioni alla Siria'

È quasi certo che i 27 lunedì prossimo saranno in grado di trovare un accordo e allentare il regime di sanzioni verso la Siria. "Prima ci sarà la decisione politica, poi l'attuazione dei testi legali seguirà", sostiene una fonte diplomatica. "È essenziale che sia permesso agli operatori Ue di ricostruire la Siria e che sia rimessa in piedi, anche nel contesto di quanto sta accadendo in Medio Oriente".

