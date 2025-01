Grandi(Unhcr), momento di speranza per il Libano

L'Alto Commissario Onu per i rifugiati, Filippo Grandi, ha incontrato il presidente del Libano, Joseph Khalil Aoun. "E' un momento di speranza per il Libano - scrive Grandi in un post su X - e l'Unhcr continuerà a sostenere il paese".

"Con Aoun abbiamo discusso anche di come aiutare al meglio i siriani a tornare nel loro paese". "Per avere successo - aggiunge Grandi - tutti devono lavorare insieme : il governo libanese, le nuove autorità siriane, i donatori, i rifugiati e l'Unhcr".



